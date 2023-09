Asile et migration : une migrante retrouvée morte sur une plage de France mardi, un suspect arrêté au Royaume-Uni ce mercredi

Un jeune homme de nationalité soudanaise a été arrêté par la police britannique dans l’enquête sur la mort d’une migrante découverte morte sur une plage près de Calais (nord de la France), a annoncé mercredi l’agence britannique de lutte contre la criminalité, la NCA.

Les enquêteurs pensent que cette femme, dont le corps a été découvert sur une plage près de Calais mardi, est morte en tentant de traverser la Manche à bord d’une petite embarcation. L’homme arrêté à Douvres (sud-est de l’Angleterre) et placé en garde à vue pour entrée illégale sur le sol britannique et aide à l’immigration illégale, est soupçonné d’avoir conduit un bateau qui a atteint les côtes britanniques mardi, selon la NCA. Selon le parquet de Boulogne-sur-Mer (nord de la France), qui a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort", la victime serait "une ressortissante érythréenne née en 1999".

Les autorités françaises sont aidées dans cette enquête par la police du Kent (sud-est de l’Angleterre) et la NCA, a précisé cette dernière dans un communiqué. "Ces faits démontrent le danger auquel font face ceux qui effectuent ces traversées", a déclaré dans un communiqué Craig Turner, directeur adjoint de la NCA. "Cibler les réseaux criminels impliqués est une priorité pour la NCA, et nous travaillons avec nos partenaires pour identifier ceux qui sont responsables de cette mort tragique", a-t-il ajouté.

Les derniers décès de migrants aux abords de la Manche remontent au 12 août, quand six Afghans de 21 à 34 ans ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation, en raison, selon les premiers éléments de l’enquête, d'"une avarie moteur".