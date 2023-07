Asile et migration : une centaine de migrants sauvés par les garde-côtes grecs

Les garde-côtes grecs ont secouru dans la nuit de dimanche à lundi près de 120 personnes dont l'embarcation était bloquée dans les rochers au sud de la péninsule du Péloponnèse. Le courant avait entraîné leur bateau jusqu'aux rochers du cap Melea, le deuxième point le plus méridional de la péninsule.

L'ensemble des occupants du bateau sont en bonne santé et ont été hébergés dans une école du port de Néapolis pour le moment, précise la chaîne publique sur base des informations des garde-côtes. L'embarcation était partie de Turquie et ses occupants, dont on ignore le pays d'origine, tentaient de rejoindre l'Italie.