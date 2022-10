Asile et migration : rejoindre un membre de sa famille en Belgique est trop complexe, dénonce Myria

L’an dernier, 2977 requêtes de ce type ont été acceptées, dont un tiers a été accordé à des Syriens. Le nombre de bénéficiaires palestiniens a fortement augmenté tandis que les Afghans ont fortement diminué alors que l’an dernier a été marqué par la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Myria dénonce la difficulté, pour les familles afghanes, d’accéder au regroupement familial. "Après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, il est devenu extrêmement difficile pour les membres de la famille d’Afghans de rassembler les documents requis", souligne le Centre fédéral Migration.

De manière générale, la procédure est difficile et complexe pour les familles de réfugiés, selon Myria, qui pointe que la demande doit notamment s’effectuer en personne auprès des postes diplomatiques à l’étranger. "Ça implique des déplacements difficiles et coûteux ainsi que de véritables risques pour la sécurité des personnes." Certaines nationalités et certains profils rencontrent en outre plus de difficultés à voyager que d’autres, ce qui crée une inégalité de traitement.