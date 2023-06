Asile et migration : près de 3800 morts sur les routes migratoires d’Afrique du Nord et Moyen-Orient en 2022

Près de 3800 personnes ont péri sur les routes migratoires d’Afrique du nord et du Moyen-Orient en 2022, un record depuis 2017 (4255 décès), a annoncé l’Organisation internationale des migrations (OIM).

La région MENA (Moyen-Orient, Afrique du nord) compte pour "plus de la moitié du total des décès de migrants à l’échelle mondiale" l’an passé.

"Ce bilan alarmant rend nécessaire une attention immédiate et des efforts concertés pour renforcer la protection des migrants", a estimé Othman Belbeisi, directeur régional de l’OIM, en réclamant "davantage de coopération au niveau international et régional ainsi que des ressources pour affronter cette crise humanitaire et éviter d’autres pertes en vies humaines".

Sur les routes migratoires terrestres en Afrique du nord, "en particulier la dangereuse traversée du désert du Sahara" et au Moyen-Orient, l’OIM a répertorié 1028 morts, tout en soulignant que le nombre réel de décès serait considérablement plus élevé.