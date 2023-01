Asile et migration : près de 200 réfugiés rohingyas accostent sains et saufs en Indonésie

Le nombre de réfugiés rohingya au Bangladesh a été estimé à un million après que cette minorité musulmane a fui les persécutions en Birmanie en 2017. Des milliers d'entre eux - 2.000 selon l'Onu en 2022 - risquent leur vie chaque année dans des tentatives de rejoindre la Malaisie ou l'Indonésie par la mer. Environ 200 sont morts ou sont portés disparus en mer, selon le Haut commissariat de l'Onu aux réfugiés (UNHCR).

Les quatre bateaux précédents qui ont accosté en Indonésie depuis, en novembre et décembre, avaient au total plus de 400 passagers à bord. Le nombre de morts et disparus pourrait augmenter puisque les proches de quelque 180 réfugiés rohingyas qui dérivaient depuis plusieurs semaines dans l'Océan indien ont perdu le contact avec eux et les considèrent comme morts.

Le UNHCR n'a pas confirmé leur mort à ce stade. En décembre, 104 réfugiés rohingyas avaient été sauvés au large du Sri Lanka après avoir traversé le golfe du Bengale, selon des informations des médias. L'Organisation internationale pour les migrations de l'Onu (OIM) a appelé les pays de la région "à collaborer en urgence pour éviter une répétition de la crise de 2015" quand des milliers de réfugiés rohingyas ont fui en bateau, avec de lourdes pertes humaines au large de la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande.