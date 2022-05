Les activistes ont fait savoir que cette action visait à relancer le débat qu'ils avaient initié le 14 avril dernier lors de l'émission de radio "Aux frontières de la honte" émise depuis le hall de l'Office des étrangers et diffusée sur les ondes de Radio Panik. Les animateurs avaient notamment critiqué l'utilité des frontières et de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes appelée communément Frontex. La police avait alors procédé à l'évacuation des lieux et avait arrêté administrativement une vingtaine de personnes.

"Ces actions dénoncent les pratiques de l'Office des étrangers et la criminalisation des personnes sans-papiers, et appellent à la démilitarisation des frontières et la liberté de circulation", a défendu une militante.