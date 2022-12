Asile et migration : Médecins sans Frontières vient au secours de plus de 70 migrants en Méditerranée

Les sauveteurs de Médecins sans Frontières (MSF) ont accueilli samedi 74 migrants à bord de leur navire Geo Barents en mer Méditerranée, annoncent-ils sur Twitter. Il s’agit pour la plupart de femmes et de mineurs d’âge. Ces personnes avaient quitté la côte libyenne la veille à bord d’un canot pneumatique surchargé.

De telles opérations de sauvetage ont lieu régulièrement dans cette zone. Les navires allemands Humanity 1 et Louise Michel sont actuellement engagés dans des opérations de sauvetage devant les côtes libyenne et tunisienne.

Les personnes recueillies sont alors souvent emmenées en Grèce et en Italie, les deux pays les plus proches, mais Athènes et Rome sont hérissés d’avoir à accueillir des migrants alors que d’autres pays de l’Union européenne (UE) semblaient réticents. Cela conduit régulièrement à des bras de fer diplomatiques comme, récemment, lorsque l’Italie a refusé de laisser accoster plusieurs navires.