Asile et migration : légère hausse du nombre de citoyens non-UE s'étant vus refuser l'entrée dans l'UE en 2021

Parmi les États membres de l'UE, la France a signalé le plus grand nombre de citoyens non européens sommés de quitter son territoire en 2021 (125.500), suivie de l'Allemagne (31.500) et de la Grèce (28.800). Le nombre le plus élevé de personnes sommées de quitter le territoire d'un État membre de l'UE étaient algériennes (26.400), albanaises (22.000) et marocaines (21.800).

À la suite d'un ordre de départ, 82.700 citoyens de pays tiers ont été renvoyés vers un autre pays (y compris d'autres États membres de l'UE) l'an dernier.

La France a signalé le plus grand nombre de ressortissants de pays tiers renvoyés en 2021 (14.400), suivie de l'Allemagne (10.300) et de la Suède (9.300). Les Ukrainiens et les Albanais (9.400 chacun) arrivent en tête de la liste des citoyens non européens renvoyés dans un autre pays en 2021, suivis des Géorgiens (5.400) et des Pakistanais (3.200).