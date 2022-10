Asile et migration : le Samusocial tire à son tour la sonnette d’alarme concernant la crise de l’accueil

La plateforme citoyenne BelRefugees, Médecins sans frontières, Médecins du monde, l’ASBL Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers (Ciré) et Vluchtelingenwerk se sont associés à ce cri d’alarme.

La semaine dernière, 30 enfants âgés de 15 à 17 ans et 30 femmes ont dû être accueillis au sein des dispositifs de la plateforme Citoyenne, alors qu’il s’agit de personnes prioritaires pour obtenir une place d’accueil à Fedasil.

De leur côté, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le Samusocial ont elles aussi accueilli des migrants laissés en rue, notamment plus de 125 personnes en famille. Ces associations se disent aujourd’hui "à bout de forces et de moyens", affirmant ne plus avoir les capacités de pallier les failles du système belge d’accueil des réfugiés.