Asile et Migration : le Royaume-Uni a déjà payé 120 millions de livres au Rwanda pour l’accord migratoire

Le mardi 14 juin au soir, le premier vol d’expulsion de migrants vers le Rwanda a toutefois été immobilisé après une série de contestations juridiques.

Interrogée par des journalistes, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a confirmé un "transfert initial de 120 millions de livres". "Cela a déjà été payé et nous utilisons déjà les fonds pour nous préparer", a-t-elle déclaré, précisant que le Rwanda restait "engagé" dans ce partenariat.

Plusieurs demandeurs d’asile, le syndicat anglais des services publics et commerciaux et les organisations humanitaires Care4Calais, Detention Action et Asylum Aid contestent la légalité de la politique du ministère de l’Intérieur et les prochaines audiences autour de l’affaire doivent avoir lieu en septembre et octobre. Avec les procédures judiciaires en cours, aucun nouveau vol ne semble envisagé avant l’hiver.

Cela a déjà été payé et nous utilisons déjà les fonds pour nous préparer

Par conséquent, certains migrants concernés par les vols d’expulsion au Rwanda ont déjà été libérés de leur détention. Depuis que la ministre de l’intérieur Priti Patel a signé l’accord, plus de 1000 migrants ont traversé la Manche.