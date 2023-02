Asile et migration : le nombre de retours volontaires dépasse celui de la période pré-covid

En 2019, ce nombre s'élevait à 8573 personnes, avant de fortement reculer en 2020 (4786 retours) et en 2021 (5277 retours) en raison des restrictions liées au Covid.

"Notre politique de retour proactive constitue une rupture avec le passé. Nous ne nous contentons pas de donner aux gens sans titre de séjour légal un papier leur disant de quitter le pays. Nous leur proposons un encadrement complet. C'est dans leur intérêt car vivre en séjour irrégulier dans notre pays n'est jamais une solution", a estimé la secrétaire d'État devant la presse.

Des infrastructures supplémentaires ?

Mais cette politique nécessite des infrastructures supplémentaires afin de permettre un encadrement "plus efficace, plus rapide et plus humain", a poursuivi Nicole de Moor. Dans ce cadre, un réseau de 35 bureaux régionaux pour l'encadrement du retour, dont les plus récents ont été ouverts à Liège, Ottignies, Nivelles, Namur, Gand et Alost, ainsi que cinq guichets retour ont été mis en place pour organiser des entretiens menés par Fedasil en collaboration avec Caritas et l'OIM, l'organisation internationale pour les migrations.

Le nombre de maisons de retour pour les familles a également doublé, à 54 maisons, et la capacité des centres fermés va être augmentée grâce aux 3 nouveaux centres fermés (à Zandvliet, Jumet et Jabbeke) et au centre de départ supplémentaire (près de Brussels Airport) prévus dans le Plan retour du fédéral.