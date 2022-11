Asile et migration: le nombre de demandeurs d'asile burundais en diminution

La secrétaire d'État a indiqué avoir engagé des actions bilatérales et européennes afin de réduire l'afflux important de demandeurs d'asile via la route occidentale des Balkans. À cette fin, plusieurs contacts ont eu lieu avec l'ambassadeur de Serbie à Bruxelles. Des campagnes de prévention et d'information en ligne ont été organisées et des pressions ont été exercées par l'intermédiaire des ambassades de Belgique à Belgrade et à Bujumbura", énumère-t-elle. "À la suite d'une large pression européenne, la Serbie a fini par adapter sa politique en matière de visas."

Le Burundi est le quatrième plus grand pays d'origine de demandeurs d'asile en 2022, avec 2.577 demandes, ajoute la secrétaire d'État, sur base des chiffres du CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides).