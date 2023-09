Asile et migration : la Belgique ne peut pas relocaliser les migrants arrivés à Lampedusa, affirme Nicole de Moor

"La situation complexe actuelle, tant en Belgique qu’en Italie, démontre le besoin urgent de parvenir à un nouveau système pour l’Europe, avec le Pacte sur la migration et l’asile", ajoute le cabinet de Moor. Le président du CD&V et ancien secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, a abondé dans le même sens sur RTL. "On ne peut prendre tout le monde chez nous, on a atteint certaines limites", a-t-il affirmé en défendant les efforts du gouvernement fédéral actuel pour faire face à l’afflux de demandeurs d’asile. "On n’a jamais dépensé autant" dans ce domaine, a-t-il dit, en assurant que le gouvernement actuel avait créé 9000 places pour l’accueil des demandeurs d’asile en un an et demi.