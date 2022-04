Asile et migration : l'Ocean Viking porte secours à 70 migrants en Méditerranée

L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, a sauvé dimanche 70 migrants qui étaient à bord d'une embarcation pneumatique dégonflée au large de la Libye, a annoncé l'ONG.

Après un moment de "panique" à l'approche d'un patrouilleur libyen dans les eaux internationales, tous les passagers dont 17 mineurs non accompagnés ont pu être pris en charge par le navire ambulance, co-affrété avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Sur des photos publiées sur Twitter par SOS Méditerranée dont le siège est à Marseille (France), les 70 migrants, en majorité des hommes, étaient entassés sur une embarcation grise dégonflée à l'avant, la plupart sans gilet de sauvetage ou avec des dispositifs de fortune.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne y estime à plus de 23.500 le nombre de morts et disparus depuis 2014, dont 2.048 l'an dernier.

Deux autres navires d'ONG - l'un le Sea-Eye 4 et l'autre le Geo Barents de Médecins sans Frontières (MSF) - sont assi actifs en mer Méditerranée. Le Geo Barents a annoncé samedi avoir repêché une centaine de migrants en détresse en mer.