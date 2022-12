Asile et migration : l'Italie va accueillir l'Ocean Viking et ses 113 migrants à son bord

Le navire a pris la direction du port de Ravenne (nord-est de l'Italie), attribué par les autorités italiennes comme port sûr, a précisé l'ONG dans un communiqué, déplorant les "quatre longs jours de navigation" nécessaires pour s'y rendre. Les migrants à bord du navire ont été secourus dans la nuit de lundi à mardi dans les eaux internationales dépendant de la zone de recherche et de secours maltaise, proche de la zone libyenne, avait indiqué l'ONG. "Alors que nous nous dirigeons vers le nord, nous craignons que d'autres personnes en détresse en mer ne puissent pas être secourues", s'est inquiétée SOS Méditerranée, bien que "(soulagée) pour les rescapés à bord" de l'Ocean Viking. Parmi les migrants secourus, "23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et trois bébés dont le plus jeune n'a que trois semaines", a indiqué SOS Méditerranée dont le siège est à Marseille, dans le sud-est de la France.

