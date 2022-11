Asile et migration : l’Italie, la Grèce, Malte et Chypre demandent pour la énième fois une meilleure répartition des personnes arrivant par la Méditerranée

L’Italie, la Grèce, Malte et Chypre ont dénoncé samedi le système de gestion des flux de migrants dans l’Union européenne qui fait peser un poids prépondérant sur eux et ont demandé une intervention de la Commission européenne.

Ces quatre États "en tant que pays de première entrée en Europe […] se retrouvent à soutenir le poids le plus difficile dans la gestion des flux migratoires en Méditerranée, dans le plein respect des obligations internationales et des règles de l’UE", indique une déclaration conjointe des ministres de l’Intérieur d’Italie, de Malte et de Chypre ainsi que du ministre des Migrations grec publiée à Rome.