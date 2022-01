Asile et migration : l’espoir s’amenuise pour retrouver des migrants ayant chaviré au large de la Floride

"Plus ils restent dans l’eau, sans nourriture, sans eau (potable), dans le froid, avec l’environnement marin, le soleil, les conditions de la mer… A chaque instant qui passe, il devient plus désespéré et plus improbable que quiconque ait pu survivre", a expliqué avec gravité la capitaine des garde-côtes. "Nous ne pouvons pas chercher pour toujours".

Le bateau, parti samedi soir des îles Bimini, aux Bahamas, "a chaviré peu après leur départ du fait de graves intempéries dans la zone", a précisé Jo-Ann Burdian, et ce à environ 65 km à l’est de la ville de Fort Pierce.

L’alerte a été donnée mardi vers 08h00 (14h00 HB) par un navire commercial ayant récupéré un des passagers qui avait réussi à s’accrocher à la coque du bateau renversé.

Ce survivant, ramené sur la terre ferme par les garde-côtes, a été hospitalisé pour déshydratation et brûlures dues à son exposition prolongée au soleil, a précisé Mme Burdian.

Selon ce rescapé, le bateau transportait 39 autres personnes et aucun des passagers ne portait de gilet de sauvetage.

Les autorités "soupçonnent une opération de trafic d’êtres humains", a confirmé la capitaine, décrivant un "itinéraire habituel" pour un tel trafic "entre les Bahamas et le sud-est des Etats-Unis".