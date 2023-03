Asile et migration : l’accord franco-britannique n’endiguera pas les traversées de la Manche, accusent des ONG

"Autant d’annonces qui ne sont que […] l’accélération de la politique de militarisation de la frontière menée depuis des années par les gouvernements français et britannique. Or, cette politique n’a pas eu et n’aura pas comme conséquence d’empêcher les passages vers le Royaume-Uni", ont écrit dans un communiqué une quinzaine d’associations et d’ONG dont le Secours catholique, Amnesty international ou Médecins du monde.

"Elle ne fera que rendre plus dangereuse et plus coûteuse en vies humaines ces traversées", ont ajouté ces organisations, évoquant les "plus de 360 personnes" mortes en tentant d’atteindre les côtes anglaises depuis 1999.

Les signataires réclament, à l’inverse, "l’ouverture de voies sûres et légales de migration mais également la protection du droit à demander l’asile aux frontières d’un Etat". Le gouvernement britannique a présenté, la semaine dernière, un projet de loi pour restreindre drastiquement le droit d’asile, vivement dénoncé par l’ONU.