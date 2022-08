Asile et migration en Belgique : le règlement de Dublin, c'est quoi ?

Dans les faits, le critère qui est le plus souvent utilisé est le quatrième : l'Etat où le demandeur d'asile est arrivé en premier. L'application de ce critère fait grincer des dents aux pays du Sud de l'Europe, notamment la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, qui donnent sur la Méditerranée et qui sont plus faciles d'accès par bateau.

Une norme totalement dépassée

Pour Alexis Deswaef, "C'est une norme totalement dépassée. A l'époque où le règlement a été établi, les candidats à l'asile arrivaient essentiellement en avion. Depuis, avec la sévérité accrue des contrôles dans les aéroports, cela a changé : ils entreprennent la route principalement par terre ou par la mer. Dès lors, le critère du pays d'arrivée pénalise les pays comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Lors de la crise migratoire entre 2015 et 2016, l'Italie avait tiré la sonnette d'alarme, mais c'est resté lettre morte."

Douloureuse pour les candidats à l'asile, désavantageuse pour les États

Le constat est similaire du côté de Sotieta Ngo, directrice du Ciré, l'association de Coordination et d'initiatives pour réfugiés et étrangers. "Cette logique est douloureuse pour les candidats à l'asile, désavantageuse pour les États. La norme telle qu'elle a été pensée en 1990 convenait aux conditions de l'époque. Ensuite, on a continué à avancer avec une répartition entre les États membres sans harmonisation des régimes entre les États européens."