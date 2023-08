Asile et migration : au moins 41 morts dans le naufrage d'un bateau au large de l'île de Lampedusa

Au moins 41 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation au large de l'île de Lampedusa, rapporte l'agence de presse italienne ANSA mercredi, sur la base de témoignages.

Selon l'ANSA, quatre personnes qui étaient à bord ont survécu au naufrage. Elles auraient déclaré aux services d'urgence qu'elles sont parties en bateau de Sfax, en Tunisie, et que leur embarcation a coulé alors qu'elle se dirigeait vers l'Italie.

Lampedusa est la partie la plus méridionale de l'Italie et est relativement proche de la côte de l'Afrique du Nord. Chaque année, des milliers de migrants africains tentent de rejoindre l'Europe en passant par cette île. La traversée de la Méditerranée se fait souvent dans des bateaux surchargés et inadaptés aux conditions en mer.

Cette année, près de 90.000 migrants sont arrivés en Italie, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). La plupart d'entre eux sont arrivés de Tunisie ou de Libye.