Asile et migration : 45 migrants syriens en détresse secourus en mer au large de Chypre

L’opération, menée jeudi soir au large du cap Greco, a permis de ramener à terre 29 hommes, cinq femmes et 11 enfants, a indiqué le Centre de coordination de la recherche et du sauvetage. Les personnes secourues sont en bonne santé et ont été transférées vers un centre d’accueil pour migrants à la périphérie de la capitale Nicosie, selon la police. 18 personnes se trouvaient à bord d’un bateau en bois et 27 autres à bord d’une embarcation pneumatique. Selon la police, les bateaux sont partis de la Syrie, pays déchiré par la guerre, avant d’être repérés au large des côtes chypriotes près de la station balnéaire d’Aya Napa.