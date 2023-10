Asie, la playlist de la Dolce Vita qui vous fait voyager en Orient

03 : 58 - Pascal Schumacher - Lilia – Left Tokyo Right

04 : 02 - A. TCHEREPNIN - Chants et danses op 84 : Danse Tatare

Sonia Wieder Atherton et le Sinfonia Varsovia

06 : 42 - Joseph-Marie AMIOT - Premier divertissement chinois

Jean-Christophe Frisch, flûte

10 : 51 - Arirang (trad coréen)

Youn Sun Nah

15 : 05 - Pahadi Dhun in Dipchandi & Keherva Tal.

Hariprasad Chaurasia, bansuri

25 : 52 - I. STRAVINSKY - Chant du rossignol pour soprano et orchestre

Nathalie Dessay et l’Orchestre de l’Opéra de Paris, James Conlon

28 : 10 - Ryuichi SAKAMOTO - The sheltering sky

Alva Noto Remodel

32 : 41 - TRADITIONNEL - Futatsu No Hensokyoku Sakura Sakura

Tadao Sawaï

38 : 39 - Makato OZONE - Solo Improvisation "Continuum"

43 : 20 - G. PUCCINI - Madama Butterfly – Acte 2 : "Un bel dì vedremo"

Mirella Freni – Wiener Philharmoniker - Herbert von Karajan

47 : 53 - Awaken Dream

Gerard Spencer et Joachim Lacrosse

54 : 05 - Unsaid

Anoushka Shankar et Norah Jones

58 : 30 - Dhafer YOUSSEF - Satya 'Satyagraha' Suite

Dhafer Youssef, Zakir Hussain, Hüsnü Senlendirici (clarinette) et Eivind Aarset, guitare

01 : 10 : 01 - Mathew HALSALL - Triangles in the sky

01 : 16 : 37 - Leo DELIBES - Viens, Mallika… Sous le dôme épais (from Lakmé)

Sabine Devieilhe soprano, Marianne Crebassa, mezzo-soprano, François-Xavier Roth dir. Les Siècles

01 : 20 : 37 - Nicolas GODIN - Alone in Tokyo – extr de la BOF Lost in translation

01 : 22 : 36 - UMEBAYASHI SHIGERU - Yumeji’s Theme (extrait du film "In the Mood for Love")

Gidon Kremer & Kremerata Baltica

01 : 25 : 12 - M. Ravel - Laideronette, impératrice des pagodes (Ma mère l’Oye)

Duo Crommelynck

01 : 28 : 05 - Richard Whiting - My ideal

Chet Baker

01 : 32 : 11 - Anne Paceo - Le Soleil, la Lune, et l’Etoile du soir.

Anne Paceo et l’orchestre traditionnel Hsaing Waing (Birmanie)

01 : 37 : 14 - Maya’s Dream (Kalavati)

Anandi Bhattacharya

01 : 42 : 53 - Andy SHEPPARD - Bing

Andy Sheppard, sax, John Parricelli, guitare, Kuljit Bhamra, tablas

01 : 48 : 47 - N. RIMSKY KORSAKOV - Shéhérazade op.35 (transcription pour piano) – Extrait

Florian Noack, piano

01 : 53 : 21 - A. SHANKAR/N. SAWHNEY - Fathers

01 : 55 : 47 - Marvin GAYE - Mercy mecy me (the Ecology)

Youn Sun Nah

01 : 58 : 55 - River Silver

Mieko Miyazaki (koto)

02 : 03 : 29 - A. BORODINE - Dans les steppes de l’Asie centrale

Anima Eterna – Jos van Immerseel

02 : 09 : 57 - R. SAKAMOTO - Fullmoon

- Seven Samurai – Ending theme

02 : 16 : 11 - Ku-Isa Tama Laug

Chant du peuple Wulu Bunun de Taïwan avec le violoncelliste David Darling

02 : 18 : 20 - Traditionnel de CHINE - Chanson de la tribu Yao

Wu Wei, sheng et la Holland Baroque Society

02 : 20 : 55 - Alec ROTH - To Wei Ba who has Lived away from the Court

Mark Padmore and Friends

02 : 25 : 52 - C. DEBUSSY - Pagodes, extrait des 3 Estampes

Nelson Goerner

02 : 30 : 40 - Bird of Sukhotai

Barbara Wiernik

02 : 34 : 25 - Sakura Sakura

Stanley Clarcke Trio et Hiromi

02 : 38 : 55 - Raga Patdip : Gat in Teental

Hariprasad Chaurasia, Shib Sankar Ray, Debopriya Chatterjee

02 : 41 : 15 - Alice COLTRANE - Journey In Satchidananda