asia, jeune chanteuse bruxelloise, sort son premier album "Metamorphosis"

Metamorphosis, c’est le nom du premier album d’asia, jeune bruxelloise de 23 ans. Sorti la semaine dernière, il marque une étape importante dans son cheminement artistique commencé en 2019.

Très tôt, asia compose des chansons sur sa guitare. Elle croise aussi la route du musicien et producteur Marco Locurcio de Lanewood Records qui l’encadre et l’aide à baliser sa musique. À transformer la bedroom artist en autrice-compositrice-interprète et à compiler le tout sur un premier EP intitulé Choked Up sorti en 2019.



Avec celui-ci et notamment le titre church qui lui sert d’ambassadeur, elle se fait repérer et passe sur la très prisée chaîne américaine de radio NPR dans le programme "All Songs Considered" et réussit à placer d’autres titres sur des médias alternatifs comme EARMILK.