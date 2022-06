Asia Argento sur #MeToo : "C’était mon devoir de parler"

Sans Soleil est un film de science-fiction visuellement impressionnant, avec un propos sociétal sur la destruction de la Terre. Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce projet, et dans ce rôle de Léa, la mère toxicomane du héros ?

Quand j’ai lu le scénario, il m’a beaucoup plu. Ensuite j’ai rencontré Banu Akseki (la réalisatrice du film, NDLR), et elle m’a beaucoup plu aussi. On a parlé du film, et je voyais à travers ses mots la vision qu’elle en avait. Je me suis dit que je n’ai jamais vu de film comme ça, que j’ai vraiment envie d’en faire partie. Je croyais en sa vision. Et pour moi, jouer le rôle d’une accro, d’une toxico, c’est important, si on veut utiliser ce mot, politiquement. J’ai grandi avec une mère alcoolique, j’ai moi-même eu et aurai toujours des problèmes d’addiction. Et c’est vu par la société comme quelque chose qu’on contrôle, qu’on choisit de faire. On nous dit des choses comme "tu n’as qu’à arrêter" ou "fais-le pour tes enfants"… Mais ce n’est pas vu comme une maladie. Alors que ça l’est, c’est prouvé. Les gens qui ont le cancer, on a plein d’empathie pour eux. On n’a aucune empathie pour les toxicos, et ce sont des personnes qui elles aussi, génétiquement et physiologiquement, ne peuvent pas s’arrêter de consommer.

C’est une vraie tragédie, et j’ai perdu beaucoup d’ami·es à cause de ça. Dans le film, mon personnage est en recherche d’une réponse spirituelle, mais elle ne la trouve pas, donc elle se tourne vers la drogue pour remplir ce vide, et oublier la douleur qu’elle ressent. Je connais beaucoup de parents junkies, j’ai de l’empathie pour eux et pour la tragédie qu’ils vivent, donc je voulais infuser de l’humanité dans ce personnage, et cette histoire. Ça me tenait à cœur.