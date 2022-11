Ashton United, club de 7e division anglaise, propose un prêt de… 28 jours pour Erling Haaland

"Qui ne tente rien n’a rien", a dû se dire le club d’Ashton United, petite équipe de septième division anglaise qui a fait une incroyable demande à Manchester City et à Erling Haaland.

Malgré tout son talent, Haaland n’est pas parvenu à qualifier la Norvège pour la Coupe du monde, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Pendant que ses coéquipiers, dont Kevin De Bruyne notamment, tenteront de remporter le Graal, la machine norvégienne sera donc, lui, au repos.

Ashton United, club de septième division anglaise situé à quelques pas de Manchester, a essayé de profiter de la situation en proposant à Manchester City un prêt de 28 jours pour Haaland. "Cela ferait sens pour les deux équipes. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines", a commenté Michael Clegg, entraîneur d’Ashton United, qui dispute 6 matches de championnat entre le 20 novembre et le 18 décembre

Onzième de "Non League Premier" avec seulement 23 buts inscrits en 19 matches, Ashton United aurait en effet bien besoin des services du Norvégien pour trouver le chemin des filets.

Pour le moment, les champions d’Angleterre n’ont pas encore répondu à cette proposition plutôt loufoque et soyons honnêtes, il y a peu de chance de voir Haaland débarquer en septième division anglaise…