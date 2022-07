Ashton Kutcher sur "That’s ‘90s Show" : "Revenons en arrière et faisons ça"

Ashton Kutcher a également partagé l’avis de sa co-star et épouse, Mila Kunis, qui estime que le retour à la maison était la bonne chose à faire. "Mila et moi y réfléchissions. Nous nous sommes dit que nous étions dans la position dans laquelle nous sommes aujourd’hui grâce à cette sitcom, alors revenons en arrière et faisons ça. Nous venons de rentrer et on s’est amusés pendant une semaine. C’était tellement random et fun."