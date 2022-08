Ashton Kutcher s’est confié sur la maladie auto-immune dont il a souffert

Invité par l’expert en survie, Bear Grylls, dans l’émission "Running Wild With Bear Grylls : The Challenge", Ashton Kutcher s’est confié sur son état de santé.

Lors de sa participation à l’émission de survie "Running Wild With Bear Grylls : The Challenge", Ashton Kutcher a révélé avoir été atteint d’une maladie auto-immune rare. "Il y a 2 ans, j’ai eu cette forme bizarre et très rare de vascularite qui a détruit ma vue, mon ouïe et mon équilibre."

Durant l’épisode, il a confié à l’expert en survie qu’il avait "de la chance d’être en vie" et a ajouté "Dès que vous commencez à voir vos obstacles comme des choses faites pour vous, pour vous donner ce dont vous avez besoin, alors la vie commence à devenir amusante, n’est-ce pas ? […] Vous commencez à surfer sur vos problèmes au lieu de les supporter."

Face aux déclarations de l’acteur et à sa force morale, Grylls a ajouté à son tour : " Les tempêtes vous rendent plus fort. Et je pense qu’il en est la preuve vivante. "