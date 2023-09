Ashton Kutcher et Mila Kunis vivement critiqués pour leur soutien choquant à Danny Masterson, condamné pour viols

Ashton Kutcher et Mila Kunis suscitent une importante controverse pour avoir exprimé leur soutien à leur ancien collègue et ami, Danny Masterson, dans le cadre de son procès pour viol. Les acteurs ont partagé l’écran avec Masterson à la fin des années 90 et sont devenus des amis. De ce fait, ils ont cru bon d’écrire des lettres de soutien en faveur de l’acteur accusé de violences sexuelles, avant que ce dernier ne soit reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison.

Le couple a joué avec Masterson dans la série That '70s Show jusqu’en 2006 et ils sont restés proches. Ashton Kutcher a ensuite retrouvé son ami dans la série The Ranch sur Netflix, série dont Danny Masterson a pourtant été évincé en 2017 après avoir été accusé d’inconduite sexuelle.