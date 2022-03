Ashley Walters, ancienne assistante de Marilyn Manson, aurait été menacée de "représailles juridiques"

Selon un procès révisé déposé ce vendredi 11 mars par ses avocats, l’ancienne assistante du chanteur a été menacée de poursuites judiciaires si elle prenait part au documentaire de l’actrice Evan Rachel Wood, Phoenix Rising.

En mai 2021, Ashley Walters avait poursuivi le chanteur pour agression sexuelle, harcèlement et coups et blessures. Après le dépôt de cette plainte, les avocats de Manson avaient tenté de faire annuler l’affaire en invoquant la prescription. Le juge chargé du dossier avait refusé de se prononcer sur cette requête avant une date ultérieure.

Dans ce nouveau procès, Ashley Walters a déclaré avoir refoulé les souvenirs d’une grande partie des abus sexuels et des coups qu’elle prétend avoir subis, n’affrontant les évènements qu’après des séances de thérapie. "Ashley Walters ne pouvait pas se souvenir d’actes spécifiques d’intimidation, de menaces et de coercition jusqu’à l’automne 2020. La compilation de nombreux événements menaçants et violents a instauré un état constant de peur des représailles", ont écrit les avocats de l’ancienne assistante. Toujours selon ses avocats, cela justifie pourquoi la jeune femme ne s’est pas présentée avant que "les effets de ces menaces et de la coercition s’estompent en raison de l’exposition publique des abus du chanteur et de la perte de son pouvoir dans l’industrie".

Marilyn Manson fait actuellement l’objet de poursuites de la part d’Evan Rachel Wood, Ashley Morgan Smithline, Esmé Bianco et Ashley Walters. Suite à ces accusations, le chanteur a été lâché par sa maison de disques, Loma Vista et par son manager de longue date, Tony Ciulla. Le chanteur a également été écarté de ses projets télévisés.

Le documentaire Phoenix Rising raconte le parcours de l’actrice Evan Rachel Wood, décidée à révéler que son agresseur était le musicien Marilyn Manson. Le film sera diffusé sur HBO les 15 et 16 mars prochains.

Découvrez le trailer de Phoenix Rising ci-dessous :