Ashleigh Moolman-Pasio repousse encore sa retraite et mènera AG Insurance Soudal Quick Step sur le Tour

Ashleigh Moolman-Pasio a décidé de repousser encore sa retraite. La Sud-Africaine a resigné pour une saison avec AG Insurance Soudal Quick Step.



Initialement Ash avait prévu de ranger son vélo fin 2022, à l’issue de son passage chez SD Worx. Motivée par le projet AG, elle était répartie pour un an. Six mois et trois victoires plus tard, elle a décidé de prolonger encore un peu le plaisir.



"Depuis le Tour de Romandie (qu’elle a gagné) fin 2022 et lors des stages de début de saison, j’ai senti que j’étais à mon meilleur niveau. J’adore faire partie de ce groupe de coureuses. Nous avons appris en tant qu’équipe lors de chaque course et il me semble logique de continuer à récolter les fruits de ce que nous avons déjà appris".



En 2023, Moolman-Pasio a décroché trois victoires : une étape au Tour de Valence, une autre au Tour des Pyrénées et Durango-Durango. Elle est aussi montée sur le podium de la Vuelta Burgos.