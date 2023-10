Ascenseurs en panne, poubelles qui s'entassent: le personnel de l'IPEPS de Liège et de Herstal manifeste et bloque les bâtiments

Un mouvement de protestation a démarré ce matin devant les bâtiments de l'institut d'enseignement de promotion sociale, à Liège et à Herstal. Le personnel enseignant, administratif et d'entretien de l'IPEPS dénonce l'état de délabrement des bâtiments.

"Les ascenseurs et le monte-charge sont en panne depuis pratiquement six mois", précise Eric Jukowiak, enseignant à l'IPEPS de Liège. "Le personnel est obligé de monter cinq étages à pieds pour amener tout le matériel pédagogique. Les poubelles commencent à s'accumuler au quatrième et au cinquième étage car elles ne sont plus descendues par le personnel d'entretien. Le matériel d'hygiène n'est plus acheminé aux étages, ce qui devient très pénible. En plus, il y a régulièrement des pannes de chauffage, il n'y a pas de climatisation, il fait parfois jusqu'à 34 degrés dans les classes. Dans les bureaux, il y a des plaques de faux plafonds qui se détachent. C'est une accumulation de petites choses qui pourrissent la vie des enseignants mais également des étudiants, notamment ceux à mobilité réduite qui n'ont plus accès aux classes situées aux étages. Nous avons envoyé au Conseil Provincial une pétition avec environ 300 signatures d'étudiants et de membres du personnel. A l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas reçu de réponse."

Conséquence, ce matin, le personnel en colère bloque les entrées des bâtiments, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de Liège et de Herstal.