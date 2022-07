Ascendant Vierge, toujours « au top »

Ascendant Vierge, c’est tout d’abord une histoire de musique. Le groupe voit le jour en 2019 alors que la chanteuse et musicienne Mathilde Fernandez fait appel au producteur Paul Seul pour remixer l’un de ses morceaux. Véritable icône pop à la croisée entre Mylène Farmer et David Bowie, l’artiste bruxelloise apporte au projet un côté lyrique, baroque et enjoué, tandis que Paul Seul – cofondateur du crew Cazual Gabberz – y ajoute sa touche gabber et néo techno trans. Très vite, la magie opère et la symbiose est parfaite : Ascendant Vierge ne se met aucune limite, et nous offre de la fête en boîte. Après plusieurs singles tels que l’addictif "Faire et Refaire" ou encore "Discoteca", le groupe dévoile un premier album en 2020, et connait un franc succès en France et en Belgique. L’heure est aux néons, aux salles obscures et aux énergies intenses, presque cosmiques. Un projet qui sent bon la danse, la transe et la rébellion.