ascendant vierge: discussion autour d' "Une Nouvelle Chance" avec le duo techno-pop le plus excitant de la galaxie musique

Et ainsi d’oser le reggae-dub sur "Aimer sur le long terme": "ça semble un peu saugrenu vu de loin mais pour nous ça ne l’a pas forcément été. C’est un truc qu’on écoutait souvent, qu’on appréciait vraiment, on connaît pas mal des gens autour de nous dont c’est la passion, qui sont des DJ dub etc. C’était un défi mais ça faisait sens pour nous et je pense d’ailleurs que l’idée même de sound system est aussi à l’origine de la techno.", précise Paul et Mathilde d’ajouter: "On en a écouté d’autant plus de reggae pendant le confinement, pendant cette période angoissante. On se disait vraiment qu’on devait faire cet exercice, relever ce challenge".

Il y avait cet EP de Grace Jones que Paul écoutait souvent et qui s’appelle "Night clubbing" qui a un côté très reggae dub même si c’est de la musique pop et on a essayé de se l’approprier.

"La démo de ce morceau "Aimer sur le long terme " ne sonnait pas du tout comme ça au départ et c’est Paul qui a finalement réussi à la rediriger dans cette direction avec l’aide de Lucien Kramph qui a réalisé avec nous l’album.", complète Mathilde. "C’était assez providentiel car quand je suis arrivé au studio, il avait tout enlevé ! Il avait juste gardé les voix de Mathilde et moi je suis arrivé, j’avais cette idée de basse reggae et je lui ai dit "on va faire du reggae". Il était en train de bidouiller une machine, un delay qui est grave utilisé en reggae, un delay à cassette, à bande tape echo. Du coup ce morceau est né hyper facilement, après avoir un peu galéré, en une aprèm c’était plié." termine Paul.