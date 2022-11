Asbl Accompagnement en Accueil Familial d’Urgence : prendre soin de l’enfant quand les parents ne le peuvent plus

Parfois les difficultés des parents sont trop grandes, trop intenses, trop omniprésentes, pour leur permettre de s’occuper correctement de leur enfant. Le plus souvent, cette situation se transforme en une pente glissante qui mène droit à la précarité de la famille. C’est le cas lorsqu’un enfant finit par être victime de négligence, lorsqu’il ne reçoit plus tout ce dont il a besoin en matière affective, médicale, scolaire, d’alimentation, … et cela peut avoir des conséquences dramatiques sur son développement. Quand une situation dérape dans cette direction, que l’enfant est mis en danger, la seule manière de le protéger est parfois de l’écarter, temporairement, de son milieu familial. Prendre soin de l’enfant quand les parents ne le peuvent pas ou plus, c’est, depuis 1983, la mission de l’asbl Accompagnement en Accueil Familial d’Urgence (AAFU) et de ses antennes de Nivelles et La Louvière soutenues par Viva for Life grâce à vos dons.

" C’est très touchant quand on va chercher un bébé au commissariat, de savoir que, en parallèle, une famille à 30 km de là, qui ne le connaît pas, lui prépare une chambre, un lit. "

Julie Blondiau, directrice de l’AAFU