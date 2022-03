"As we see it", "Totems", "Occupied" et "Serviteur du peuple" : 4 séries, 4 ambiances

"As we see it" est une adaptation. La série originale est israélienne et elle aussi était passée totalement sous les radars. Ça s’appelait "On the spectrum" et j’avais pu voir sur BeTV l’an dernier. La série originale a été co-créée par Dana Idisis, qui s’était inspirée de la vie de son frère, sans que le casting soit lui-même composé de personnes autistes. La spécificité de l’adaptation américaine se trouve ici : les personnages principaux sont tous les trois autistes. Donc oubliez Dustin Hoffman et Rain man qui compte les cure-dents tombés par terre : dans "As we see it", il est question du monde du travail et de l’impossible hypocrisie à respecter ou du désir absolu d’être en couple avec une personne entre "normale". "As we see it" est une série très touchante, qui n’embellit rien. Elle nous montre trois personnages singuliers et attachants. "As we see it", c’est 8 épisodes à voir sur Prime vidéo.

Totems

On reste sur le même service de streaming, mais on change totalement de sujet et d’époque, direction la guerre froide.