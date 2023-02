As Slow As Possible, une pièce de John Cage qui ne s’achèvera qu’en 2640

En Allemagne, une église est le théâtre depuis 2001 d’un projet très spécial : celui d’une œuvre jouée selon les directives soumises à interprétation d’un certain père de l’avant-gardisme musical, John Cage. Organ²/ASLSP devrait continuer à retentir sur l’orgue de l’église jusqu’en 26.

Organ²/ASLSP (As SLow aS Possible) est une œuvre de huit pages de John Cage (1912-1992) composée originellement en 1987 pour orgue. Adaptation d’une pièce écrite pour piano ASLSP 1985, dont John Cage ne précise déjà pas à l’époque à quelle lenteur exacte l’œuvre devait être jouée, les pianistes l’interprétaient à leur guise, la performance pouvant durer certaines fois plus d’une heure. Commande qui sera ensuite un morceau imposé à la Compétition et au Festival de piano international de l’Université de Maryland (William Kapell Competition), la pièce contient de nombreuses indications qui permettent à l’interprète une certaine liberté dans sa performance. Les huit parties doivent être jouées dans l’ordre, bien qu’une puisse être abandonnée au profit de la répétition d’une autre, et le temps que met l’œuvre à être jouée est libre à chaque musicien, mais doit respecter les temps écrits : une noire doit être égale à une noire dans le temps et le tempo choisi, par exemple. Une façon de faire audacieuse de la part de John Cage, mais qui permettra au jury de la compétition de ne jamais entendre exactement le même morceau.