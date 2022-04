AS Monaco : Philippe Clement, le retour en grâce sur "Le Rocher"

Quand Philippe Clement a débarqué sur Le Rocher en janvier pour remplacer Nico Kovac, l’incompréhension régnait parmi les supporters et même chez de nombreux observateurs du club. Si tout n’était pas idyllique avec le technicien croate, rien n’était mal fait et il avait toujours les faveurs de la plupart. Clement arrivait donc dans un drôle de contexte, où seuls les dirigeants étaient convaincus de leur choix. Il n’avait pas droit à l’erreur, et ne bénéficiait surtout d’aucun temps d’adaptation.

À la mi-mars, trois mois après son arrivée, les résultats étaient en dents de scie. Monaco a alors vécu deux éliminations en peu de temps, en demi-finale de Coupe de France et en huitième de finale d’Europa League. Mais plutôt que de s’enfoncer dans la crise, les Monégasques ont réagi. Une victoire nette face au PSG a d’abord montré la voie, et elle a été suivie par trois autres succès, contre Metz, Troyes et Rennes. Un douze sur douze qui a permis aux "Blanc et Rouge" de faire une belle remontée au classement, et de revenir dans la course à l’Europe.

Actuellement quatrièmes à trois points de Rennes, les hommes de Clement y croient à nouveau. La dynamique est enfin positive, les supporters enthousiastes et le coach peut enfin souffler un peu. Tout proche du licenciement il y a un mois, il se projette désormais sur la saison à venir. Il semble, logiquement, un peu plus serein.

Au micro de Prime Video il a déclaré : "Ce n’est jamais plaisant (les rumeurs de départ), mais je suis concentré sur mon travail avec les joueurs, avec le staff, avec tous les gens autour au club. Nous avons travaillé vraiment beaucoup, c’était nécessaire. Tout le monde au club était concerné. Je suis certain qu’en travaillant de la bonne manière, les résultats arrivent. On peut encore beaucoup grandir avec cette équipe, avec quelques transferts en plus pour la nouvelle saison. Mais il faut continuer jusqu’à la fin de la saison."