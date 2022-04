"As It Was" de Harry Styles est notre coup de cœur Tipik ! Ecoutez aussi nos autres nouveautés de la semaine

Dans la foulée d’une série de concerts à guichets fermés dans trois des lieux les plus emblématiques de Londres, Disclosure, le groupe formé des deux frères Guy et Howard Lawrence, a partagé son nouveau single "Waterfall" (en collaboration avec l’imparable Raye), devant pas moins de 17 000 fans.

S’exprimant sur son travail avec Raye, Disclosure a affirmé : "C'est un rêve de travailler avec Raye en studio".

Et on peut le comprendre !

Au cours de son impressionnante carrière, Raye a amassé plus de 1,4 milliards d'écoutes sur Spotify et est incontestablement l’une des principaux auteurs-compositeurs d’aujourd’hui au Royaume-Uni.

Elle a écrit pour des artistes tels que Beyoncé, Major Lazer, Charli XCX, Little Mix, Hailee Steinfeld, Quavo, Normani, Ellie Goulding, Jax Jones, Khalid, 6LACK et Jessie Reyez, et a travaillé avec les plus grands auteurs-compositeurs et producteurs du monde, dont Diplo, Julia Michaels, Fraser T Smith, Fred Ball et Justin Trantor.

Maintenant, Raye peut ajouter Disclosure à cette liste stellaire !