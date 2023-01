As d’or 2023 : quels seront les meilleurs jeux de société de l’année ?

Comme chaque année depuis 1988, les jeux de société ont droit à leurs Oscars, avec la cérémonie de l’As d’Or. Le prestigieux prix, qui récompense des jeux dans quatre catégories différentes (Jeu de l'année, Jeu Initié, Jeu Expert et Jeu Enfant), vient d’annoncer les nommés de cette édition 2023. Voici la liste complète :

Jeu de l’année

Akropolis , un jeu de placement de tuiles qui nous plonge dans des cités antiques.

, un jeu de placement de tuiles qui nous plonge dans des cités antiques. District Noir , un jeu de cartes pour deux joueurs qui fait beaucoup parler depuis sa sortie.

, un jeu de cartes pour deux joueurs qui fait beaucoup parler depuis sa sortie. That’s Not a Hat, un jeu d’ambiance où il faut soit avoir de la mémoire, soit être capable de bluffer. On aura l’occasion de vous en reparler lors d’un prochain test.

Jeu Initié

Alice is Missing , un jeu d’enquête pas comme les autres, dont on vous a dit tout le bien qu’on en pensait l’année dernière.

, un jeu d’enquête pas comme les autres, dont on vous a dit tout le bien qu’on en pensait l’année dernière. Challengers , un jeu de deck building asymétrique, dans lequel on affronte les adversaires les uns après les autres.

, un jeu de deck building asymétrique, dans lequel on affronte les adversaires les uns après les autres. Turing Machine, un jeu de logique inspiré du mathématicien Alan Turing.

Jeu Expert

Ark Nova , où il est question de gérer un parc animalier.

, où il est question de gérer un parc animalier. Carnegie , un jeu qui fait de vous un entrepreneur au XIXe siècle.

, un jeu qui fait de vous un entrepreneur au XIXe siècle. Federation, un jeu futuriste de placement d’ouvriers qui offre une belle rejouabilité.

Jeu Enfant

Flashback : Zombie Kidz , un jeu d’enquête inspiré de l’univers de Zombie Kidz Evolution.

, un jeu d’enquête inspiré de l’univers de Zombie Kidz Evolution. La Colline aux Feux Follets , un jeu qui se joue avec des billes, déjà lauréat du Kinderspiel des Jahres en 2022.

, un jeu qui se joue avec des billes, déjà lauréat du Kinderspiel des Jahres en 2022. La Planche des Pirates, un titre destiné aux plus petits, où il faut faire tomber la figurine des adversaires sans faire tomber la sienne.

Les gagnants seront annoncés le 23 février prochain, lors du Festival International des Jeux de Cannes. Nous, on parie sur District Noir, Alice is Missing, Ark Nova et La Colline aux Feux Follets. Réponse dans moins d’un mois !