Aryna Sabalenka retrouve les demi-finales à Wimbledon

Plus en difficulté durant le 2e set, la faute notamment à une première balle moins stable, Sabalenka se fait breaker (pour la 2e fois seulement en trois matches) et se retrouve menée 4-2. Sur son jeu de service qui suit, Keys mène 40-0 mais ne parvient pas à conclure et se fait débreaker par Sabalenka. C’est exactement le genre de séquences qui représentent la Sabalenka version 2023 : le doute ne dure plus que quelques points, plus question de plonger définitivement, non la Biélorusse se relève immédiatement et reprend sa domination du fond de court entre frappes et services surpuissants.

Menée 2-4, Sabalenka décroche finalement le 2e set 6-4 et retrouve les demi-finales de Wimbledon après 2021 (et car en 2022 elle avait été interdite de participation suite à la guerre en Ukraine et la suspension des joueurs et joueuses russes et biélorusses). La 2e mondiale, lauréate de l’Australian Open, le premier Grand Chelem de sa carrière, semble avoir débloqué quelque chose en plus cette saison. Elle qui rêvait de gagner un tournoi du Grand Chelem avant ses 25 ans pourrait bien en gagner un deuxième 2 mois après les avoir fêtés. Pour rappel, Sabalenka avait aussi fait demi-finale à Roland Garros, preuve s’il en fallait encore de l’incroyable saison qu’elle est en train de réaliser.