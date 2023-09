Aryna Sabalenka célèbre trop tôt mais se qualifie pour la finale de l’US Open face à Coco Gauff

En demi-finales de l’US Open face à Madison Keys, Aryna Sabalenka a souffert pour décrocher son ticket pour la finale où elle affrontera Coco Gauff après avoir cru trop tôt qu’elle s’était imposée.

En demi-finales de tous les Grands Chelems et patronne du circuit cette année, la Bélarusse Aryna Sabalenka sera numéro 1 mondiale pour la première fois de sa vie ce lundi. Avant cela, elle aura encore une grande finale à disputer et ce n’était pas gagné. Menée 6-0, 5-3 face à Keys, elle a réussi à renverser la situation pour s’imposer au bout du suspense. Dans le super tie-break de la manche décisive, elle avait d’ailleurs oublié qu’elle devait remporter dix points pour valider sa victoire, et non sept. À 7-3, elle a d’ailleurs lâché sa raquette, pensant avoir gagné, à tort. Heureusement pour elle, Sabakenka ne s’est pas laissée déconcentrer et a pris les trois points suivants pour remporter le match.

En finale, elle affrontera la jeune Américaine Coco Gauff, 19 ans, qui va vivre sa seconde finale en Majeur après une victoire en deux manches face à la Tchèque Karolina Muchova, finaliste du dernier Roland-Garros. La rencontre promet d’être spectaculaire alors que Sabalenka avait remporté leur dernier affrontement (6-4, 6-0) en quarts de finale d’Indian Wells en mars dernier.