Artus, Isabelle Huppert, Hooverphonic et Le Petit Prince rayonnent cette semaine dans “Alors On Sort ?”

Du 25 février au 6 mars, c’est la fête au cinéma d’animation original, d’avant-garde, et / ou familial avec le festival Anima. Au programme, des grands films mais aussi des courts métrages issus de 16 pays, et puis des événements, tels qu’une véritable Queer party, une soirée spéciale humour, un focus sur la production tchèque, et, comme toujours, des rencontres avec des professionnels du milieu. Anima, c’est à Flagey (Bruxelles), mais aussi dans certains lieux partenaires en Flandre et Wallonie, dont, pour la première fois, la Sucrerie à Wavre.