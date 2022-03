ArtScience, Préconceptions scientifiques & … 3 millions de fossiles

Malgré des activités très prenantes de conservation, Annelise Folie n’a pas arrêté la recherche. Sa double " casquette " de conservatrice et de chercheuse lui a permis de participer à de nombreuses missions de terrain en France, aux USA, en Inde et en Chine où dès la découverte des fossiles, elle organise leur inventaire et les prépare à être distribués vers les partenaires et chercheurs internationaux pour étude. A ces occasions, elle a pu se consacrer à l’étude et la publication d’articles scientifiques sur des serpents géants de l’Inde et d’Afrique.

Depuis 2019, Annelise Folie est secrétaire de l’Association Paléontologique Française (APF). Ce rôle lui permet, entre autres, de communiquer des informations sur les bourses de recherche et ouverture de postes pour les jeunes chercheurs qui souhaiteraient poursuivre leur parcours professionnel en paléontologie. Ce rôle éducatif, on le retrouve aussi dans sa " casquette " de conservatrice à travers l’accueil de stagiaires et étudiants désireux de découvrir la paléontologie ainsi que par l’organisation de visites guidées ponctuelles pour le grand public dans les collections de paléontologie.

Pour consulter les publications d’Annelise Folie, cliquez ici.