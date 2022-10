Née à Bruxelles, Géraldine a fait ses études en sciences commerciales et financières à l’ICHEC. Elle étudie ensuite l’architecture d’intérieur dans une école française.

Ses parents se séparent alors qu’elle est très jeune, elle apprend rapidement à voler de ses propres ailes et commence sa carrière chez Fortis (qui a été racheté par BNP Paribas) à Hong-Kong.

De retour en Europe, elle travaille aux Pays-Bas avant de revenir aux sources en Belgique dans l’entreprise de construction familiale. Elle gérait des chantiers de rénovation et de construction de maisons avec des équipes d’ouvriers et de sous-traitant. Elle a eu les pieds dans la boue et le béton pendant 7 ans jusqu’à son départ pour les Etats-Unis en 2017 où elle s’installe et développe ses talents d’architecte d’intérieur.