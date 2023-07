Arts numériques : le Hainaut, terre promise

"La démocratisation des ordinateurs a permis à des artistes de s’emparer de l’outil, ont appris à utiliser ces technologies", explique Thierry Dutoit, président de l’institut Numédiart de l’UMons, "ils ont appris aussi à les détourner, pour créer des choses et émouvoir."

Codage, mathématiques, travail sur le relief, sur les images, le son : le lien entre l’art et la science est plus que jamais puissant dans les arts numériques, selon le chercheur. "La technologie sert à l’art, mais l’inverse est vrai aussi, l’art sert la technologie. Les artistes ont souvent des idées qui sont difficiles à mettre en place mais qui tirent la technologie à aller plus loin, vers des endroits inconnus. Au sein de l’UMons, on propose à nos étudiants de se former sur les technologies et d’informatiques qui permettent assez rapidement d’exprimer une forme de créativité. Cela permet de décomplexer les gens, les étudiants ont parfois l’impression qu’il faut tout connaître pour pouvoir faire quelque chose. Mais on se rend compte que ce n’est pas le cas, il faut savoir ou aller chercher les choses, quoi aller chercher et comment le connecter pour créer une œuvre intéressante."

Philippe Franck est directeur de Transcultures, le centre de l’art digital et du son qui est implanté à La Louvière, il constate une augmentation des échanges et des liens entre scientifiques et monde artistique :"Les croisements arts et recherches appliquées sont de plus en plus fréquents, on les pratique depuis très longtemps avec Transcultures puisqu’on travaille avec les chercheurs de l’UMons. Les artistes se servent des matériaux technologiques que les labos apportent et eux amènent leur imaginaire."