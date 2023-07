Arts de la rue, musique, théâtre danse, conte .. rendez-vous à Mesnil-Eglise pour le festival de "L'Allumette"

Et ces 27, 28 et 29 juillet, 'L'Allumette" accueille un grand festival pluridisciplinaire regroupant musique, théâtre, arts de la rue.. Cirque, marionnettes, danses, conte, expo, il y en aura pour tout le monde dans une ambiance festive et bon enfant. Benoit Crêteur est le coordinateur de cet événement. Il était l'invité d'Isabelle Verjans dans Namur matin ce mercredi.