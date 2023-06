ARTour, Mathieu Van Assche, Joyeuse Parade

Mathieu Van Assche a imaginé un monde peuplé de monstres drolatiques et de masques légèrement inquiétants qui seraient sortis d’un album illustré dans la veine de Crasse-Tignasse ou Der Struwwelpeter. Lauréat du Prix de la Gravure de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2021, il se distingue dans le graphisme, l’illustration, la photographie et la gravure. Il pratique l’eau-forte et l’aquatinte et le transfert de photos sur plaques de cuivre.