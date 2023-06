ARTour, le Centre des Recherches Infinies de Lauriane Belin s'expose à La Louvière

Lauriane Belin, née en 1994, vit à Tournai. Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de sa ville, elle remporte le Prix du Hainaut des Arts Plastiques 2022 avec le Centre des Recherches Infinies, fondé en 2021, dans le but de rencontrer l’autre ou l’inconnu, en l’associant à son travail et en partageant la place du créateur.

Préalablement, elle crée en 2018 le collectif Moindres Choses avec Louise Duvinage et Luna Lambert. Le trio mène des actions artistiques dans l’espace public. L’irruption de la poésie se produit dans des lieux improbables et scelle la rencontre avec autrui. L’humain est au rendez-vous. L’instant devient un diamant de sens et de beauté. Le Centre des Recherches Infinies procède pareillement. A l’entame, l’approche est littéraire. L’objet de la recherche est formulé telle une petite annonce à l’humour décalé adressée à tout un chacun. La réalisation plastique donne ensuite corps au rêve que suscitent les mots.