ARTour édition 2023 – Entre-Mondes

Entre expositions et installations, la Biennale ARTour parcourt neuf lieux emblématiques de la région du Centre, de La Louvière à Braine-le-Comte, en passant par Bois-du-Luc, Écaussinnes et Soignies. Pas d’itinéraire préétabli, la curiosité fait loi !

Avec pour fil d’Ariane la formule "Entre-Mondes", cette 14e édition propose de découvrir des œuvres de toutes disciplines qui interrogent les notions de territoires concrets ou imaginaires, d’espaces intermédiaires, de frontières insaisissables, de dimensions singulières… Autant de mondes parallèles – réels ou abstraits, séculaires ou expectatifs – auxquels les artistes contemporain·e·s, et elleux seul·e·s, peuvent nous donner l’accès. Et pour cause : la production actuelle s’impose continuellement comme un monde à part. Un lieu d’étonnement, de curiosité, de questionnement. Un univers à la fois éloigné et auquel nous sommes intimement liés. Mieux ! En explorant la lisière de ces mondes auxiliaires, à la rencontre de leurs habitant·e·s extraordinaires, nous pouvons observer et comprendre nos normes, sonder la question de l’altérité, poser un regard critique sur notre société.

Depuis 1997, la biennale ARTour – art contemporain et patrimoine se déroule l’été dans la région du Centre. Cet évènement offre un large espace de diffusion à des artistes reconnu·e·s ou à découvrir et promeut l’art d’aujourd’hui à travers un ensemble d’expositions ou d’interventions in situ dans le cadre d’un parcours qui permet au public de découvrir la diversité des paysages, des monuments, de l’architecture de la région.

À la croisée des chemins du tourisme et de l’expérimentation artistique, au carrefour des publics, la biennale parie sur la mixité et la curiosité. Amateur·e·s éclairé·e·s d’art, familles randonneuses, sont invité·e·s en une dizaine de lieux où le patrimoine rencontre la création artistique.



Du 25 juin au 10 septembre

Région du Centre

Programme complet : artour.be