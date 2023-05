Artistiques, osés ou personnalisés : petit tour de ces panneaux routiers hors du commun

L’histoire nous apprend que les Romains ont été les précurseurs de la signalisation routière. Ils utilisaient en effet des bornes en pierre pour indiquer les distances et les directions aux voyageurs. Qu’on se rassure : la convention de Vienne de 1949 et les accords européens de signalisation de 1971 sont des lois bien plus récentes qui tendent à uniformiser des panneaux de la route afin que chacun puisse s’y retrouver.

À côté de certains panneaux "traditionnels" (le sens interdit est assez lisible, peu importe où vous vous rendez), certains panneaux de la route sortent de l’ordinaire et attirent l’attention des conducteurs avec leur message parfois humoristique. Nous allons explorer quelques-uns des panneaux les plus insolites et les plus amusants.